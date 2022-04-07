اتهام حارس أمن بسفارة بريطانيا فى برلين بالتجسس لصالح روسيا

كتبت: نهال أبو السعود

قالت شبكة بي بي سي البريطانية انه تم اتهام حارس أمن بالسفارة البريطانية في برلين بالتجسس لصالح روسيا.

ووفقا للتقرير، ووجهت إلي ديفيد بالانتين البالغ من العمر 57عام 9 جرائم بموجب قانون الاسرار الرسمية، سبع تهم تتعلق بجمع معلومات بقصد إرسالها إلى السلطات الروسية، واحدة تتعلق بمحاولة الاتصال وواحدة تتعلق بتقديم معلومات إلى شخص يعتقد أنه ممثل للدولة الروسية.

ألقت الشرطة الألمانية القبض على سميث في 10 أغسطس من العام الماضي ، للاشتباه في قيامه بجمع معلومات من السفارة بقصد تمريرها إلى دولة أجنبية.

قالت دائرة الادعاء الملكية (CPS) إنها عملت مع شرطة العاصمة لبناء دعوى قضائية وأجازت التهم في 15 نوفمبر بعد الحصول على موافقة من المدعي العام.

تم تسليم سميث، الذي كان يعيش في مدينة بوتسدام الألمانية في ذلك الوقت ، إلى المملكة المتحدة يوم الأربعاء وسيمثل أمام محكمة وستمنستر الابتدائية يوم الخميس.

تم ارتكاب الجرائم التسع المزعومة، بموجب قانون الأسرار الرسمية لعام 1911 وقانون الأسرار الرسمية لعام 1920 ، بين 31 أكتوبر 2020 و 10 أغسطس 2021.

وقال متحدث باسم النيابة العامة: "الإجراءات الجنائية ضد المتهم نشطة وله الحق في محاكمة عادلة"، وأضاف من المهم للغاية ألا يكون هناك إبلاغ أو تعليق أو مشاركة معلومات عبر الإنترنت يمكن أن تضر بهذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال."