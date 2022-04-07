إيقاف رئيس وحدة محلية ومسئول حماية الأراضى ببلبيس عن العمل وإحالتهم للتحقيق

الشرقية – إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وقف كل من رئيس الوحدة المحلية ورئيس القسم الهندسى والمشرف الهندسى بالوحدة المحلية بغيته بمركز بلبيس، ومسئول حماية الأراضى بالإدارة الزراعية ببلبيس وكذا المشرف الزراعى بجمعية قرية السلام الزراعية عن العمل، وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة، وكذلك نقل مدير الإدارة الزراعية ببلبيس لديوان عام مديرية الزراعة وذلك للإهمال والتقصير فى العمل والتراخى فى التصدى للتعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، واستكمال أعمال بناء بالمخالفة خارج الحيز العمرانى بنطاق الوحدة المحلية بغيته.

جاء ذلك بعد أن قامت إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام برصد عدد من التعديات (أسوار مخالفة واستكمال أعمال بناء) بجوار المنطقة الصناعية ببلبيس بنطاق الوحدة المحلية بغيته دون حصول أصحابها على التراخيص اللازمة لذلك، ليقود المحافظ حملة مكبرة لإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمركز، ويقرر وقف ونقل العاملين المتقاعسين عن أداء عملهم.

أكد محافظ الشرقية، أنه لن يسمح بتواجد مسئول تنفيذى مهمل فى عمله، مؤكداً أنه سيواصل جولاته المفاجئة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالة المقصرين للتحقيق.