اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 04:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إيقاف رئيس وحدة محلية ومسئول حماية الأراضى ببلبيس عن العمل وإحالتهم للتحقيق

الخميس، 07 أبريل 2022 04:21 م
إيقاف رئيس وحدة محلية ومسئول حماية الأراضى ببلبيس عن العمل وإحالتهم للتحقيق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وقف كل من رئيس الوحدة المحلية ورئيس القسم الهندسى والمشرف الهندسى بالوحدة المحلية بغيته بمركز بلبيس، ومسئول حماية الأراضى بالإدارة الزراعية ببلبيس وكذا المشرف الزراعى بجمعية قرية السلام الزراعية عن العمل، وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة، وكذلك نقل مدير الإدارة الزراعية ببلبيس لديوان عام مديرية الزراعة وذلك للإهمال والتقصير فى العمل والتراخى فى التصدى للتعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، واستكمال أعمال بناء بالمخالفة خارج الحيز العمرانى بنطاق الوحدة المحلية بغيته.

جاء ذلك بعد أن قامت إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام برصد عدد من التعديات (أسوار مخالفة واستكمال أعمال بناء) بجوار المنطقة الصناعية ببلبيس بنطاق الوحدة المحلية بغيته دون حصول أصحابها على التراخيص اللازمة لذلك، ليقود المحافظ حملة مكبرة لإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمركز، ويقرر وقف ونقل العاملين المتقاعسين عن أداء عملهم.

أكد محافظ الشرقية، أنه لن يسمح بتواجد مسئول تنفيذى مهمل فى عمله، مؤكداً أنه سيواصل جولاته المفاجئة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالة المقصرين للتحقيق.


الشرقية

محافظ الشرقية

وقف رئيس الوحدة المحلية بغيته

وقف مسئول حماية الاراضى

بلبيس

التعديات على الاراضى الزراعية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الشرقية يقود حملة لإزالة التعديات وتكثيف حملات النظافة ودهان البلدورات

الخميس، 07 أبريل 2022 02:11 م

محافظ الشرقية يتفقد مدرسة عمر صميدة وصوامع القمح ويوجه برفع كفاءة الطرق

الخميس، 07 أبريل 2022 01:44 م

محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للإعدادية.. صورة

الخميس، 07 أبريل 2022 11:08 ص

محافظ الشرقية: تنفيذ 93 مشروع صرف صحى بتكلفة 12 مليارا و407 ملايين جنيه

الخميس، 07 أبريل 2022 06:00 ص

محافظ الشرقية يشدد على عدم التهاون فى إزالة أى بناء عشوائى

الأربعاء، 06 أبريل 2022 02:26 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة