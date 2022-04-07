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إنفوجراف.. مصر تستهدف إعلان 2022 عامًا لخلوها من 4 أمراض أنهكت المجتمع

الخميس، 07 أبريل 2022 12:06 م
إنفوجراف.. مصر تستهدف إعلان 2022 عامًا لخلوها من 4 أمراض أنهكت المجتمع انفوجراف مركز المعلومات بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إنفوجراف  في إطار الاحتفال بيوم الصحة العالمي والموافق السابع من أبريل الجاري تحت شعار "كوكبنا، صحتنا"، تزامنًا مع الاحتفال بيوم الصحة العالمي تستهدف مصر إعلان 2022، عامًا لخلوها من 4 أمراض أنهكت المجتمع وهي: الملاريا، والبلهارسيا، والحصبة، والحصبة الألمانية.
 
فقد سبق وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من مرض "شلل الأطفال" في 2006، لتعلنها مرة ثانية خالية من إصابات "التيتانوس الوليدي" في 2007، وللمرة الثالثة مصر خالية من اضطرابات نقص اليود في 2014. 
 
كما نجحت مصر خلال الفترة من (1990-2014) في تحقيق الهدف الإنمائي الرابع للألفية - خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة- بأكثر من الثلثين.
 
ونظرًا لتفشي الأمراض والأوبئة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وهي إحدى مظاهر التغيرات المناخية وتداعياتها على الصحة وأحد أكبر التهديدات لصحة البشرية؛ حيث يشهد العالم 13مليون حالة وفاة سنويًّا لأسباب بيئية، تتجه اهتمامات العالم الآن إلى قضايا المناخ وتأثيراتها على الصحة العالمية، لإيجاد بيئة نظيفة وآمنة تنمو في إطارها الأمم وتزدهر، ولن يتحقق ذلك دون تكاتف المجتمع الدولي، والأمل لدينا الآن في مؤتمر المناخ والذي تتشرف مصر بتنظيمه واستضافته نهاية العام الجاري.
 
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يوم الصحة العالمي

البلهارسيا الحصبة

مجلس الوزراء

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