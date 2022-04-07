إعلام إسرائيلى: ارتفاع عدد المصابين بعملية إطلاق نار فى تل أبيب لـ6 أشخاص

كتب: أحمد جمعة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين في عملية إطلاق نار وقعت في عدة مناطق في مدينة تل أبيب إلى ستة مصابين بجراح وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة جدا.



وأوضحت القناة 13 العبرية، أن عملية إطلاق النار في تل ابيب ما زالت مستمرة حتى اللحظة.



وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان أوليّ مقتضب، إنّ شخصين هما من نفّذا إطلاق النار، مشيرة إلى أنّ أحدهما فرّ من المكان.