إعلام أمريكى: إصابة رئيسة الكونجرس بكورونا بعد زيارة البيت الأبيض ولقاء بايدن

كتب أحمد عرفة

أكد إعلام أمريكي، إصابة رئيسة مجلس النواب الأمريكى (الكونجرس) نانسى بيلوسى بفيروس كورونا، بعد يوم من زيارة البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وذكرت قناة العربية، أنه تم تأجيل زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان لإصابتها بفيروس كورونا.

وفى وقت سابق، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكى (الكونجرس) نانسى بيلوسى، أن المجلس يدرس إمكانية إعداد مشروع قانون يحظر استيراد النفط وموارد الطاقة من روسيا.



وقالت بيلوسي - في بيان بحسب صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني - إن "مجلس النواب يدرس حاليا مقترحا تشريعيا صارما من شأنه أن يزيد من عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي"، مضيفة "مشروع القانون الخاص بنا سيحظر واردات النفط الروسي ومصادر الطاقة إلى الولايات المتحدة ويقطع العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروسيا، وسيصبح أول خطوة نحو منع روسيا من الوصول إلى منظمة التجارة العالمية".