إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق السويس الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى طريق السويس الصحراوي، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للمتجه إلي مناطق القاهرة، وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوي بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.