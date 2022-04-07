إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى بأطفيح

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلي الطريق الصحراى بمنطقة أطفيح، وانتقل رجال المرور إلي المكان وتم رفع حطام الحادث.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الصحراوى بأطفيح، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.