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إصابة 3 أشخاص على الأقل فى إطلاق نار بشارع "ديزنجوف" بمدينة تل أبيب

الخميس، 07 أبريل 2022 08:27 م
إصابة 3 أشخاص على الأقل فى إطلاق نار بشارع "ديزنجوف" بمدينة تل أبيب قوات الاحتلال الإسرائيلى
كتب محمد جمال

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أفادت شبكة "روسيا اليوم" بوقوع عدة إصابات بينها 3 خطيرة نتيجة عملية إطلاق نار في شارع "ديزنجوف" بمدينة تل أيبب.
 
يذكر أنه شهدت تل أبيبعملية إطلاق نار، فى أحد المراكز التجارية، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى مارس الماضى.
 
وذكر الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية عن ثلاث عمليات تم فيها إطلاق النار في تل أبيب واحدة منها في مركز تجاري بمنطقة رمات جان في تل أبيب.
 
وأشارت الشرطة إلى أنه ليس من المؤكد قتل منفذ العملية في بني باراك الذى أطلق النار من على دراجة نارية.
 
وأكدت في السياق، أن 4 حالات من بين المصابين  في بني باراك ميئوس منها، وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن خلفية عملية إطلاق النار في بني براك قومية "فدائية".
 
وأعلنت الشرطة أن العملية في بني براك وعلى الحدود مع رامات غان لم تنته بعد.

 


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