إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب 11 شخصا، اليوم الخميس فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين قريتي كوم أبو خلاد وبهبشين بطريق بنى سويف - الفيوم "ديمو"، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.



وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بين قريتي كوم أبو خلاد وبهبشين بطريق بنى سويف - الفيوم "ديمو" مما أسفر عن إصابة 11 آخرين، ووجّه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى.



وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم جمعه جبر علي 40 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد جمعه جبر 10 سنوات، مصاباً بجروح وكدمات، وعمر هاشم رمضان 23 سنة مصاباً بجروح و كدمات، وصالح عليش صالح 34 سنة مصاباً بجروح و كدمات، وعمران علي رجب 34 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، وعبدالرحمن جربوع عمر 19 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر.



كما أصيب سمير حسن صديق 45 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، وانتي مجهول الهوية مصابة بغيبوبة تامة، وأحمد محمود الشيخ علي 40 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، ونادر عطيه مسعود 26 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، وهشام فتحي صبري 36 سنة، مصابا بجروح وكدمات.



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.