إصابة رئيسة البنك المركزى الأوروبى كريستين لاجارد بفيروس كورونا

كتب محمد جمال

أعلنت رئيسة البنك المركزى الأوروبى كريستين لاجارد يوم الخميس إصابتها بفيروس كورونا، وقالت إنها تعاني من أعراض طفيفة، لكنها ستستمر في العمل من المنزل، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وكتبت لاجارد ذات الـ66 عاما على "تويتر": "تلقيت التطعيم بالكامل، بالإضافة إلى جرعة معززة.. الأعراض التى ظهرت لدى طفيفة إلى حد معقول".

وأضافت: "سأعمل من المنزل في فرانكفورت حتى أتعافى تماما.. لا يوجد تأثير على عمليات البنك المركزى الأوروبى".

وستعقد لاجارد مؤتمرا صحفيا مقررا، (يعقد عادة في أعقاب اجتماع المجلس لتحديد أسعار البنك) في فرانكفورت يوم الخميس المقبل وستعلن تفاصيل عقد المؤتمر خلال الأيام المقبلة.

وتأتي تغريدة لاجارد في وقت ألغت فيه عدة دول أوروبية جميع القيود الخاصة بفيروس كورونا تقريبا، بينما تواجه انتشارا للفيروس بسبب "بي إيه.2"، وهي سلالة فرعية من متحور أوميكرون سريع الانتشار.

وكانت لاجارد قد نشرت صورة لها على "تويتر" بينما كانت تتحدث بدون ارتداء قناع وجه مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع يوم الاثنين الماضي، كما التقت أيضا رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس.