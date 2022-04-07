إصابة جنديين أمريكيين فى هجوم على قاعدة للتحالف الدولى بسوريا

وكالات الأنباء

أعلن التحالف الدولى اليوم الخميس، إصابة جنديين أمريكيين فى هجوم غير مباشر على "القرية الخضراء" قرب دير الزور شمال شرق سوريا، حسبما نقل موقع "العربية".

وقال التحالف عبر تويتر، إن الهجوم قيد التحقيق حاليا. وأضاف أنه تم علاج أحد المصابين بينما يخضع الآخر للتقييم بعد إصابته في الرأس.

واستهدفت الميليشيات بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس قاعدة حقل العمر النفطى (أكبر قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في سوريا)، والاستهداف هذا هو الأول من نوعه منذ نحو 3 أشهر.

وبحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان، فقد دوت انفجارات في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، شرق الفرات، ناجمة عن قذائف صاروخية مصدرها مناطق نفوذ الميليشيات.

ووفقاً لمصادر المرصد السورى فإن القذائف بلغ عددها 5، انفجرت اثنتان منها بينما لم تنفجر البقية، عقب ذلك عمدت قوات التحالف الدولي إلى توجيه ضربات صاروخية لمواقع الميليشيات غرب الفرات.

وفي الخامس من يناير الماضى، أشار المرصد السورى لحقوق الإنسان، إلى أن الانفجارات التي ضربت أماكن في منطقة شرق الفرات وغربها عند الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت دمشق، ناجمة عن قصف متبادل بين قوات التحالف والميليشيات.

وسقطت 3 قذائف صاروخية أطلقتها ميليشيات، مستهدفة حقل العمر النفطي، والتي تقع بريف دير الزور الشرقي، وجرى إطلاق القذائف الصاروخية من بادية الميادين غرب الفرات.

ووفقاً للمصادر، فإن إحدى القذائف سقطت في مهبط للطيران المروحي في القاعدة، بينما سقطت قذيفتان بمواقع خالية ما أدى لأضرار مادية فقط، وعقب الاستهداف قامت قوات التحالف بإطلاق قذيفتين اثنتين على بادية الميادين.