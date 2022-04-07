إستونيا تعلن وقف استيراد الغاز من روسيا

أعلنت إستونيا، اليوم الخميس، وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، وذلك في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وبحسب وكالة أنباء انترفاكس الروسية، أعلن المكتب الاعلامي للحكومة الاستونية أيضا عن عزم تالين تأجير محطة للغاز المسال في فنلندا.
وكانت ليتوانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تنهي اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي، وأوضحت أنها ستعتمد على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة والنرويج، كما تدرس خيارات لتوسيع محطة الغاز الطبيعي المسال على بحر البلطيق.
إستونيا تعلن وقف استيراد الغاز من روسياالخميس، 07 أبريل 2022 04:19 م
الغاز الروسى - أرشيفية
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أعلنت إستونيا، اليوم الخميس، وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، وذلك في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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