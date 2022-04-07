اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 05:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إستونيا تعلن وقف استيراد الغاز من روسيا

الخميس، 07 أبريل 2022 04:19 م
إستونيا تعلن وقف استيراد الغاز من روسيا الغاز الروسى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت إستونيا، اليوم الخميس، وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، وذلك في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وبحسب وكالة أنباء انترفاكس الروسية، أعلن المكتب الاعلامي للحكومة الاستونية أيضا عن عزم تالين تأجير محطة للغاز المسال في فنلندا.
وكانت ليتوانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تنهي اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي، وأوضحت أنها ستعتمد على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة والنرويج، كما تدرس خيارات لتوسيع محطة الغاز الطبيعي المسال على بحر البلطيق.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة