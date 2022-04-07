إسبانيا تلغى إلزامية ارتداء الكمامة بعد عيد الفصح

فاطمة شوقى

يخطط مجلس الوزراء الإسبانى فى 19 أبريل للموافقة على إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة، والذى يتضمن وسائل النقل والمراكز الصحية والاجتماعية ، وذلك بعد عيد الفصح.

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أنه لن تكون الكمامة إلزامية في إسبانيا بعد عيد الفصح، و سيوافق مجلس الوزراء على إلغائه في 19 أبريل وفقًا لما أوردته وزيرة الصحة ، كارولينا داريا ، إلى المجلس الإقليمي لنظام الصحة الوطني (CISNS) ، وتم تأكيده لاحقًا لوسائل الإعلام، و سيدخل الإجراء حيز التنفيذ في 20 أبريل.

وستظل الكمامة إلزامية في وسائل النقل العام والمراكز الصحية والاجتماعية (مساكن) للعمال والزوار ، بحسب الوزير.

وسيتعين على الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة من كورونا أيضًا الاستمرار في ارتدائه. هذا ما اتفق عليه فنيو تقرير التحذير في مسودة وثيقة لم تكن نهائية بعد. على الرغم من حقيقة أن مصادر من هذه الهيئة تشير إلى أنه لا تزال هناك هامش للمناقشة والتصويت عليها ، فقد اعتبر داريا بالفعل أنه موافق.

كانت إحدى هذه الأطراف هي مراكز العمل، وأبلغ الوزير أن القانون لن يفرض القناع في هذه المجالات ، ولكن سيكون على خدمات الوقاية من المخاطر المهنية لكل شركة اتخاذ القرار في كل حالة. وسيتم تحديد التفاصيل في المرسوم الذي سينشر في 20 أبريل

وكان فرض الكمامة الساري منذ مايو 2020 ، هو الإجراء الأخير الذي بقي ليتم سحبه لتطبيع التعايش مع الفيروس التاجي تمامًا ، لأنه منذ الأسبوع الماضي ، لم يعد الأشخاص الإيجابيون الذين يعانون من أعراض خفيفة، لا يحتاجون إلى اختبار أو معزول.

وتعتقد آنا ماريا جارسيا ، أستاذة الصحة العامة في جامعة فالنسيا ، أنه بالنظر إلى الزيادة المحتملة في انتقال العدوى خلال عيد الفصح ، سيكون من المناسب الاحتفاظ بالأقنعة في الداخل لبضعة أسابيع أخرى.