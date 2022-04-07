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أوكرانيا: أفضل سبيل لمساعدتنا هو إمدادنا بالأسلحة

الخميس، 07 أبريل 2022 09:34 ص
أوكرانيا: أفضل سبيل لمساعدتنا هو إمدادنا بالأسلحة الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، أن أفضل سبيل لمساعدة بلاده على التصدي لروسيا هو إمدادها بالأسلحة.

وقال كوليبا في تصريح أدلى به عقب وصوله إلى بروكسل للاجتماع بأمين عام حلف شمال الأطلس "ناتو" ينس ستولتنبرج، ونقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، "أجندتي بسيطة للغاية، تتضمن ثلاثة بنود فقط، إنها الأسلحة ثم الأسلحة ثم الأسلحة".

وتابع "نعرف كيف ننتصر، لكن بدون إمدادات مستدامة وكافية للأسلحة التي تطلبها أوكرانيا، فإن هذه المكاسب ستكون مصحوبة بتضحيات جسيمة".

وأضاف "كلما حصلنا على المزيد من الأسلحة، وبمجرد وصولها إلى أوكرانيا، سيتم إنقاذ المزيد من الأرواح البشرية ولن يتم تدمير المزيد من المدن والقرى .. قد يبدو الأمر غريبا لكن الأسلحة اليوم تخدم غرض السلام".

 


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