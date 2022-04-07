أوقاف البحر الأحمر تسلم التضامن 1107 شنط رمضانية لتوزيعها

البحر الأحمر- عماد عرفة

سلمت مديرية أوقاف البحر الأحمر، اليوم الخميس، بحضور اللواء عاطف وجدي سكرتير عام مساعد البحر الأحمر، والدكتور محمود الشيمي، مدير مديرية الأوقاف، والشيخ الشحات عبد اللطيف مدير المتابعة بأوقاف البحر الأحمر، 1107 شنطة رمضانية لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وأكدت مديرية أوقاف البحر الأحمر، أن ذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لتوزيعه على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور السيد السعدني مدير مديري التضامن الاجتماعي، وأن هناك 893 شنطة رمضانية من أصل 2000 شنطة سيتم توزيعها على الإدارات الفرعية بالتنسيق مع المحافظة، تمهيدا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه وجه اللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد للمحافظة، الشكر لقيادات وزارة الأوقاف، مشيداً بالتعاون المستمر بين محافظة البحر الأحمر ووزارة الأوقاف والدعم الذي تقدمه الوزارة في كافة المناسبات، مشيراً إلى أنه سيجرى توزيع العديد من الشنط والكراتين الرمضانية واللحوم على الأسر الأولي بالرعاية بمختلف مدن المحافظة، وذلك للتخفيف عن كاهلهم وخاصة خلال الشهر الكريم.