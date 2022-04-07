أمين عام الناتو: أعضاء الحلف وافقوا على تعزيز الدعم لأوكرانيا

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو، ينس شتولتنبرج، اليوم الخميس إن أعضاء الحلف وافقوا على تعزيز الدعم لأوكرانيا.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم عن شتولتنبرج قوله إن أعضاء "الناتو" ناقشوا الخطوات المقبلة في إطار الأزمة الأوكرانية "بما في ذلك المساعدة في الأمن السيبراني، وتوفير المعدات لمساعدة أوكرانيا في الحماية من التهديدات الكيماوية والبيولوجية".

وأضاف أن الحلفاء يقدمون مجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة المختلفة تعود بعضها للحقبة السوفيتية أو معدات أكثر حداثة.