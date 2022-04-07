أمسية ثقافية وفنية وشعرية بمطوبس وورش عمل للأطفال لتصميم فانوس رمضان.. صور

وتضمنت الفعالية، فقرات للفنون الشعبية بكفر الشيخ، وعرض لفرقة العرايس، وورشة رسم على الوجوه، وأمسية شعرية تحت رعاية بيت ثقافة مطوبس.

كما شهدت عدد من قصور الثقافة ورش لتعليم الأطفال كيفية تصميم فانوس رمضان بعدد من مدن المحافظة، بالإضافة إلى التشكيل بالورق لصنع زينة رمضان وصنع الفوانيس الورقية ومن الفوم وبطاقات التهنئة المجسمة.



الامسية الرمضانية بمطوبس



الحضور بالامسية الرمضانية



الحضور بالامسية



الحضور من الجمهور



الرسم على الوجوه



المشاركة في ورشة العمل



المشاركة في ورشة تصميم الفانوس



تصميم فانوس رمضان بقصور الثقافة



تصميم فانوس رمضان



توتافد كبير من الجمهور



جانب من ورش العمل بقصر المعداوي



عرض التنورة



فقرة العرائس



ورش عمل الفوانيس بحضور الاطفال



ورش لعمل فانوس