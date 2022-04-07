اليوم السابع
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أمسية ثقافية وفنية وشعرية بمطوبس وورش عمل للأطفال لتصميم فانوس رمضان.. صور

الخميس، 07 أبريل 2022 10:01 م
أمسية ثقافية وفنية وشعرية بمطوبس وورش عمل للأطفال لتصميم فانوس رمضان.. صور تصميم فانوس رمضان بقصور الثقافة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مدينة مطوبس فعاليات مشروع تنمية الأسرة المصرية بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومجلس مدينة مطوبس، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برئاسة الفنان هشام عطوة، تحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسي، وأمل عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للإقليم، بحضور ياسر خداش، رئيس مجلس مدينة مطوبس، والدكتور جاكلين بشرى، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، مقرر المرأة بالمجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وأحمد فضل، مدير بيت ثقافة مطوبس.

وتضمنت الفعالية، فقرات للفنون الشعبية بكفر الشيخ، وعرض لفرقة العرايس، وورشة رسم على الوجوه، وأمسية شعرية تحت رعاية بيت ثقافة مطوبس.

كما شهدت عدد من قصور الثقافة ورش لتعليم الأطفال كيفية تصميم فانوس رمضان بعدد من مدن المحافظة، بالإضافة إلى التشكيل بالورق لصنع زينة رمضان وصنع الفوانيس الورقية ومن الفوم وبطاقات التهنئة المجسمة.

 

الامسية الرمضانية بمطوبس
الامسية الرمضانية بمطوبس

 

الحضور بالامسية الرمضانية
الحضور بالامسية الرمضانية

 

الحضور بالامسية
الحضور بالامسية

 

الحضور من الجمهور
الحضور من الجمهور

 

الرسم على الوجوه
الرسم على الوجوه

 

المشاركة في ورشة العمل
المشاركة في ورشة العمل

 

المشاركة في ورشة تصميم الفانوس
المشاركة في ورشة تصميم الفانوس

 

تصميم فانوس رمضان بقصور الثقافة
تصميم فانوس رمضان بقصور الثقافة

 

تصميم فانوس رمضان
تصميم فانوس رمضان

 

توتافد كبير من الجمهور
توتافد كبير من الجمهور

 

جانب من ورش العمل بقصر المعداوي
جانب من ورش العمل بقصر المعداوي

 

عرض التنورة
عرض التنورة

 

فقرة العرائس
فقرة العرائس

 

ورش عمل الفوانيس بحضور الاطفال
ورش عمل الفوانيس بحضور الاطفال

 

ورش لعمل فانوس
ورش لعمل فانوس

 

ورشة فنية
ورشة فنية

 

 


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امسية شعرية

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