اليوم السابع
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الخميس، 07 أبريل 2022 06:36 م
أكرم القصاص
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أمريكا تقرر منع 3 شركات طيران روسية من استيراد قطع غيار للطائرات

الخميس، 07 أبريل 2022 05:10 م
أمريكا تقرر منع 3 شركات طيران روسية من استيراد قطع غيار للطائرات الطيران الروسى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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قررت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس منع ثلاث شركات طيران روسية من استيراد أجزاء مُصدرة من الولايات المتحدة في أول تحرك للوزارة لمعاقبة الانتهاكات المزعومة لضوابط التصدير منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.


وقالت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم إن هذه الخطوة تنطبق على شركة الطيران الروسية الرائدة "إيروفلوت" إلى جانب شركتي "ازور آير" و" أوتير"، واصفة إياها بأنها محاولة لعزل شركات الطيران عن الاقتصاد العالمي.


يأتي هذا في أعقاب العقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها الأربعاء ضد اثنين من أكبر البنوك الروسية بعد أسابيع من اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.


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