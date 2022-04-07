ألمانيا تسجل أكثر من 201 ألف إصابة و328 وفاة بفيروس كورونا

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سجلت ألمانيا 201 ألفا و729 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و32 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، بحسب ما أعلنه معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات التي نشرها المعهد على موقعه الإلكتروني أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع بذلك إلى 22 مليونا و265 ألفا و788 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 131 ألفا و36 حالة وفاة.

وبحسب المعهد، بلغ عدد المتعافين من الإصابة في ألمانيا حتى اليوم أكثر من 17 مليونا و930 ألفا و900 شخص.

وقامت ألمانيا بتطعيم ما يزيد عن 63 ألف شخص بالجرعة الكاملة من لقاح كورونا.