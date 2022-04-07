أسماء المتهمين الصادر بحقهم أحكاما بالمؤبد والمشدد بخلية العائدون من الكويت

كتب – إيهاب المهندس

ينشر اليوم السابع، أسماء المتهمين الصادر بحقهم احكام بالمؤبد والمشدد من الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم الخميس، بحكمها على 14 متهما في القضية المعروفة بقضية "العائدين من الكويت" بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين، والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 5 سنوات لـ 11 متهما.

والمتهمان الصادر بحقهم حكم المؤبد محمد عبد الوهاب وسمير يونس، والمتهم الصادر بحقه حكما بالسجن المشدد 15 سنة أبو بكر عاطف. والمتهمون الـ11 الصادر بحقهم حكم بالمشدد 5 سنوات هم، حسام محمد، ناجح عوض، مؤمن أبو الوفا، عبد الرحمن حسن، عبد الرحمن إبراهيم، عيد سليمان، إسلام عبد المجيد، خالد محمود، محمد خلف، اسلام على، فالح حسن.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت 14 متهما على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وذلك لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى الأول مسئولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسئولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، تلك الجماعة التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.