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أسعار الخضراوات والفاكهة فى اليوم السادس من رمضان 2022

الخميس، 07 أبريل 2022 09:00 ص
أسعار الخضراوات والفاكهة فى اليوم السادس من رمضان 2022 الخضراوات
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم السادس من أيام شهر رمضان المبارك، ارتفاعا ملحوظا مع معروض ضخم يكفي احتياجات الأسواق، حيث تسجل الطماطم 5.5 إلى 7.75 جنيه فى سوق الجملة والبطاطس 3.50 إلي 4.50، فيما تراجع البصل ليتراوح 1.5 إلى 2.25 جنيه بتراجع 50 قرشا، والكوسة 6 إلى 7.5 جنيهات بارتفاع 2 جنيه، والفاصوليا 15 إلى 20 جنيها بتراجع 3 جنيهات بحسب شعبة الخضروات والفواكه.
 
ووفق الموقع الرسمى لسوق العبور، بلغ سعر الفلفل الألوان 16 إلى 20 جنيها، والملوخية 8 إلى 9 جنيهات، والخيار البلدى 4 لـ 5 جنيهات، السبانخ 2.5 إلى 4.5 جنيهات، والبسلة من 7 إلى 9 جنيهات، والقلقاس 3 إلى 6 جنيهات، الفلفل الرومي من 11 إلي 13 جنيها والثوم من 4 إلي 5.5 جنيه.
 
 
وبالنسبة لأسعار الفاكهة فتسجل تباينا ملحوظا، حيث بلغ سعر البرتقال السكرى من 2.5 إلى 6 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 2.5 إلى 6.5 جنيه واليوسفى 2.5 إلى 6 جنيهات، والعنب المستورد 30 جنيها للأسود، والتفاح الأمريكى والإيطالى 19 إلى 23 جنيها والبرتقال البلدي 2 إلي 3.5 جنيه.
 
وبلغ سعر التفاح الجولدن 16 إلى 20 جنيها، والتفاح السورى واللبنانى 12 إلى 18 جنيها، والبلح السيوى 20 إلي 25 جنيها، بلح تلاجة 5 إلى 9 جنيهات، والبلح البريمى 13 إلى 23 جنيها، بلح غزال 14 إلى 26 جنيها.

أسعار الفاكهة

الخضار

أسعار الخضروات والفواكه

الغرف التجارية

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