اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أستراليا توسع نطاق عقوباتها ضد روسيا على خلفية ما جرى في بوتشا

الخميس، 07 أبريل 2022 04:47 م
أستراليا توسع نطاق عقوباتها ضد روسيا على خلفية ما جرى في بوتشا أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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قررت الحكومة الأسترالية، فرض عقوبات مالية وحظر سفر على 67 فردًا آخرين؛ لتورطهم في العملية الروسية على أوكرانيا.
وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين في بيان صدر عنها اليوم الخميس إدانة أستراليا "للفظائع"، التي جرت في بوتشا وبلدات أخرى حول كييف.
وبحسب البيان، أكدت الحكومة الأسترالية التزامها بمحاسبة أولئك الذين يتحملون المسؤولية عن التدخل الروسي في أوكرانيا، مشددة على دعمها القوي لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية ولشعب أوكرانيا.
جدير بالذكر أنه بعد توسيع نطاق العقوبات ضد روسيا، يرتفع عدد الأشخاص والكيانات التي تخضع للعقوبات الأسترالية إلى ما يقرب من 600 بسبب الحرب الروسية


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