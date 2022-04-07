اليوم السابع
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أستراليا تعلن فرض عقوبات على 67 شخصا فى روسيا

الخميس، 07 أبريل 2022 10:56 ص
أستراليا تعلن فرض عقوبات على 67 شخصا فى روسيا ماريز باين
وكالات الأنباء

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أعلنت حكومة أستراليا حزمة جديدة من العقوبات على مسئولين روس، تشمل فرض عقوبات على 67 شخصا فى روسيا.

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، فى بيان اليوم الخميس،نقلته "روسيا اليوم"، أن الحزمة الجديدة من القيود تشمل عقوبات مالية مركزة على هؤلاء، بالإضافة إلى حظر السفر، مشيرة إلى أن فرضها يأتي على خلفية اتهام القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا وغيرها من مدن مقاطعة كييف، حيث رفضت موسكو هذه الاتهامات رفضا قاطعا.

وتشمل القائمة الأسترالية الجديدة أسماء كل من:

رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف،

نائب رئيس الوزراء دميتري غريغورينكو،

وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم ريشيتنيكوف،

نائب رئيس مجلس الدوما ألكسندر باباكوف،

وغيرهم من مسؤولين حكوميين روس رفيعي المستوى.

كما أدرج على قائمة العقوبات كل من المواطنة الأوكرانية غالينا دانيلتشينكو التي تم تعيينها رئيسة لبلدية مدينة ميليتوبول الأوكرانية بعد سيطرة القوات الروسية عليها، والنائب في البرلمان الأوكراني أوليغ فولوشين الذي اتهمته الحكومة الأسترالية في البيان بـ"العمل مع روسيا على تقويض الحكومة الأوكرانية".

وتم بذلك توسيع قائمة العقوبات التي فرضتها أستراليا على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا إلى قرابة 600 فرد وكيان.

ويأتي ذلك على خلفية فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا أيضا.

 


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