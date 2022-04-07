أستراليا تسجل 64 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال آخر 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في أستراليا 64 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 4 ملايين و911 ألفا و725 حالة.
وأشارت وزارة الصحة الأسترالية - على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - إلى أن إجمالي الوفيات جراء تداعيات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغت 6 آلاف و495 حالة وفاة، بعد تسجيل 33 وفاة جديدة.
وأضافت الوزارة أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 4 ملايين و420 ألفا و823 شخصا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.
أستراليا تسجل 64 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال آخر 24 ساعةالخميس، 07 أبريل 2022 07:13 م
كورونا - أرشيفية
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سجلت السلطات الصحية في أستراليا 64 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 4 ملايين و911 ألفا و725 حالة.
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