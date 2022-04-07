أستراليا تسجل 64 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال آخر 24 ساعة

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سجلت السلطات الصحية في أستراليا 64 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 4 ملايين و911 ألفا و725 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الأسترالية - على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - إلى أن إجمالي الوفيات جراء تداعيات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغت 6 آلاف و495 حالة وفاة، بعد تسجيل 33 وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 4 ملايين و420 ألفا و823 شخصا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.