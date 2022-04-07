أزمة جديدة لوزير مالية بريطانيا بسبب "ضرائب زوجته".. تليجراف تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

يواجه وزير المالية والخزانة البريطاني ريشي سوناك، حملة انتقادات بعد الكشف أن زوجته لم تدفع أي ضرائب إطلاقا بحجة أنها لا تحمل الجنسية البريطانية وأنها لا تقيم بشكل دائم بالبلاد.

قالت صحيفة تليجراف أن زوجة سوناك المليونيرة أكشاتا مورتي، ادعت أنها ليست مواطنة بريطانية من أجل التوفير في فاتورتها الضريبية وحسب المصادر المطلعة على شؤونها المالية، فإن مورتي، التي تقدر قيمتها العائلية بحوالي 3.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 4 ملايين و600 ألف دولار أمريكي)، استمرت في استخدام الوضع الضريبي "non-domiciled" حتى بعد أن أصبح زوجها مسؤولا عن تحديد الضرائب للبلاد في فبراير 2020.

وأكد التقرير أن مورتي تمكنت من توفير ملايين الجنيهات الاسترلينية في الضرائب على الأرباح الأجنبية على مدى عدة سنوات.

وقالت المتحدثة باسمها في بيان: "أكشاتا مورتي مواطنة هندية، بلد ولادتها والهند لا تسمح لمواطنيها بالحصول على جنسية دولة أخرى في نفس الوقت. لذلك، وفقا للقانون البريطاني، يتم التعامل مع مورتي على أنها غير مقيمة لأغراض ضريبية في المملكة المتحدة. لكنها كانت دائما وستستمر في دفع جميع الضرائب المطلوبة قانونا في المملكة المتحدة".

يذكر أن ما يسمى بالوضع "non-domiciled" قانوني تماما ويمكن أن ينقذ الفرد من دفع ضريبة المملكة المتحدة على الدخل من أرباح الأسهم من الاستثمارات الأجنبية أو مدفوعات الإيجار على الممتلكات في الخارج أو الفوائد المصرفية.

ومورتي، مصممة أزياء ولدت في الهند عام 1980 وتحمل جواز سفر هندي تزوجت من سوناك عام 2009. أسس والدها شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات Infosys التي نمت لتصبح واحدة من أكبر الشركات في الهند وهو الآن ملياردير.