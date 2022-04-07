أجواء شديدة الحرارة يعقبها انخفاض.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد استمرارا فى ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.



وينشر "اليوم السابع"، لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 7 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 37 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 26 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 8 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 9 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 10 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 11 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة