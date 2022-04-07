أبشع جريمة في العالم .. لغز العثور علي أقدام مقطوعة على شاطىء في بريطانيا

كتب - أحمد عبد الهادى

يعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات نقدمه للقراء في شهر رمضان الكريم بعنوان" أبشع جريمة" والتي توضح عددا من الجرائم الخطيرة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم على جرائم قتل وسرقة ونصب.

وفى حلقة اليوم نستعرض، جريمة حدثت في عام 2007 ، كانت امرأة شابة تمشي على طول شاطئ في كولومبيا البريطانية عندما صادفت حذاءًا، وعندما فتحت الجورب ، شعرت بالرعب والصدمة عندما أكتشفت وجود قدم بشرية بداخلها، بحسب موقع blog.ipleaders.

وجرفت الأمواج الكثير من الأقدام المقطوعة على الشاطئ منذ ذلك الحين، وتم ربط خمسة رجال وامرأة وثلاثة ذكور من جنس مجهول بالقدمين ،مع إلقاء قدم خدعة هنا وهناك على مر السنين ، لم يتم إغلاق القضية مطلقًا ، وتم تداول العديد من النظريات حول من تنتمي القدمين وسبب قطعها ووجودها في المياه .

وفي عام 2008، تمكنت شرطة فانكوفر من التعرف على قدم واحدة عن طريق مطابقة الحمض النووي الخاص بها مع ذلك الخاص بالرجل الانتحاري، وكانوا قادرين على ربط قدمين آخرين بامرأة كان يعتقد بالمثل أنها انتحرت في وقت لاحق، وبسبب هذه النتائج يعتقد الكثير من الناس أن القدمين تخص الأشخاص الذين ماتوا بالقفز من فوق الجسر.

ومع ذلك، نظرًا لأنه تم العثور على أقدام فقط بدون أجزاء أخرى من الجسم ، يعتقد البعض الآخر أن القدمين كانت مرتبطة بكارثة طائرة في جزيرة قريبة، ويعتقد آخرون بأنهم كانوا ضحايا تسونامي آسيا في عام 2004 لأن الأحذية كلها صنعت قبل ذلك العام، ومهما كانت أصول هذه القدمين ، فقد حيرت العالم لسنوات.

ولم تنته المسأله حتى الأن فخلال الأعوام التالية تم العثور علي أكثر من20 قدم بشرية مقطوعة متفرقة علي شاطئ بحر ساليش والذي أدت غلي حيرة العلماء والباحثين والي تعدد الأقاويل والنظريات للكشف عن اللغز .