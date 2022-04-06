Follow the Sun حملة سياحية تصل لـ26 مليون مستخدم وتحقق 22 مليون مشاهدة

كتب محمد أسعد

بعد مرور أسبوعين على إطلاقها، شهدت الحملة الترويجية الإلكترونية Follow the Sun التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، يوم 16 مارس الماضي، نجاحاً ملحوظاً ونتائج إيجابية على منصات التواصل الاجتماعي في عدد من الأسواق الرئيسية المستهدفة والتي تم إطلاق الحملة بها للترويج للمقصد السياحي المصري لموسم صيف 2022 ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها، وهي المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتم إطلاق هذه الحملة إلكترونياً علي منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً في هذه الأسواق وهي Youtube, Facebook, Tiktok ,Snapchat, Adcolony.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الحملة نجحت في الوصول إلى أكثر من 26 مليون مستخدم في الأسواق السياحية التي تم إطلاق الحملة بها، وحققت أكثر من 22 مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب YouTube في تلك الأسواق.

وأضاف أن هذه الحملة جاءت في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري ومقوماته السياحية والأثرية المتميزة والمتنوعة وهويته الشابة النابضة بالحياة، وكوجهة سياحية جاذبة يرغب الزائر في البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة كل عام.

وأشارت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج إلى أن هذه الحملة ساهمت أيضاً في زيادة معدلات البحث الإلكتروني عن السفر إلى مصر عبر محرك البحث جوجل، في هذه الأسواق بنسبة 102% مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل معدل البحث في ألمانيا الى 187%، وفي فرنسا لأكثر من ال 125%، وفي المملكة المتحدة وصل الى 106%، وفى ايطاليا 240%.

وأوضحت سوزان مصطفي مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة أن شعار هذه الحملة يدعو السائحين لمتابعة الطقس باستمرار مما سيجعلهم يختارون مصر كمقصد سياحي مميز لقضاء إجازاتهم بها والاستمتاع بجوها الدافئ طوال العام والشمس المشرقة.

وتعتبر هذه الحملة استكمالاً للحملات الترويجية الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة أوائل هذا العام تحت عنوان Sunny Christmas (الكريسماس المشرق)، وSunny January (يناير المشرق)، والتي كانت قد حققت أيضاً نجاحاً ملحوظاً على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر وعدد من الدول التي أُطلقت بها الحملة، حيث نجحت في الوصول لعدد 107 مليون مستخدم، إلى جانب نجاحها في رفع معدلات البحث الإلكتروني عن مصر على محركات البحث العالمي بهذه الأسواق المستهدفة بنسبة 95% مقارنة بالعام الماضي.