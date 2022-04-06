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وزير بريطانى: المملكة المتحدة لم تكن مستعدة لمواجهة أزمة لاجئى أوكرانيا

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:22 م
وزير بريطانى: المملكة المتحدة لم تكن مستعدة لمواجهة أزمة لاجئى أوكرانيا بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى - وكالات

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اعترف اللورد ريتشارد هارينجتون، وزير شئون اللاجئين البريطاني المعين حديثا، بأن المملكة المتحدة لم تكن مستعدة لمواجهة أزمة اللاجئين من أوكرانيا.

وقال اللورد هارينجتون إن خطة الحكومة البريطانية لإيواء اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا قد استغرقت وقتا أطول مما ينبغي، بحسب صحيفة، الإندبندنت البريطانية.

وأضاف أنه "أمر محرج" أن يستغرق مخطط "منازل لأوكرانيا" وقتا طويلا. واعترف اللورد هارينجتون بأن الحكومة البريطانية "لم تكن مستعدة" للتعامل مع عدد الأوكرانيين الذين يلتمسون اللجوء في المملكة المتحدة.

ولدى سؤاله عن سبب اعتقاده أن الأمر كذلك، أجاب: "لأنها كانت عملية بطيئة وبيروقراطية، مع إرسال المعلومات إلى أماكن مختلفة ، وانتظار الإجابة ، وإرسالها وانتظار الإجابة".

وقال إن "وزارة الداخلية والحكومة البريطانية بشكل عام، لم تكن معدة لأزمة بهذا الحجم"، مضيفا: "إنه أمر محرج بالنسبة لي أن يستغرق النظام وقتا طويلا".

ومع ذلك، قال اللورد هارينجتون إن النظام تم تحسينه مؤخرا، بما في ذلك اختصار نموذج الطلب "كثيرا جدا" بمساعدة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل.


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