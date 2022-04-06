اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يدفع بسيدتين في درجة مدير عام لتمكين المرأة في العمل القيادي

الأربعاء، 06 أبريل 2022 09:39 م
وزير الأوقاف يدفع بسيدتين في درجة مدير عام لتمكين المرأة في العمل القيادي سلوى عبد الغني وهناء متولي
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، الأربعاء، قرارًا بتكليف سلوى عبد الغني عبد الباقي بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، وهناء متولي حامد سلطان بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني بديوان عام الوزارة.
 
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن القرار يأتي في إطار الدفع بالقيادات النسائية ، واهتمام وزارة الأوقاف بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة ، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل.
 
واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في وقت سابق، قرارًا بتكليف إبراهيم السيد منجد بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات، كما اعتمد وزير الأوقاف، قرارًا بتعيين محمد محمود عبد النبي سالم مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف.
 

الأوقاف

اخبار الأوقاف

تمكين المرأة

الأوقاف اون لاين

التفتيش الفني بالاوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة