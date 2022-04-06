اليوم السابع
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أكرم القصاص
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هولندا تحجز على 14 يختا فى إطار العقوبات على روسيا

الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:39 ص
هولندا تحجز على 14 يختا فى إطار العقوبات على روسيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات الأنباء

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أعلن وزير الخارجية الهولندى فوبكه هوكسترا اليوم الأربعاء، أن السلطات الجمركية فى بلاده حجزت على 14 يختا فى ورش بناء سفن، 12 منها فى طور البناء فيما يخضع اثنان للصيانة، فى إطار العقوبات المفروضة على روسيا.

ووفقا لموقع "فرانس 24"، كتب الوزير فى رسالة موجهة إلى البرلمان الهولندى "بموجب الإجراءات الراهنة، لا يمكن تسليم هذه السفن أو نقلها أو تصديرها حاليا".

وبين اليخوت الـ12 التى هى طور البناء، يخوت فخمة يزيد طولها عن 35 مترا. ويتم بناء هذه اليخوت في خمس ورش مختلفة لحساب "مستفيدين روس فعليين".

وأوضح الوزير "هم ليسوا أشخاصا وردت اسماؤهم على قوائم العقوبات الأوروبية لكن نظرا إلى الإجراءات الراهنة، لا يمكن تسليم هذه السفن أو نقلها أو تصدريها حاليا".

وأضاف أن "ملكية هذه اليخوت هي موضع تحقيق معمق أكثر"، ويجرى تحقيق معمق أيضا حول اليختين اللذين يخضعان للصيانة.

وأوضح هوكسترا "علاقة أحد هذين اليختين مع شخص يرد اسمه على قوائم العقوبات الأوروبية هي موضع تحقيق".

وأعلنت دول أوروبية عدة في الفترة الأخيرة مصادرة يخوت مستهدفة بعقوبات منذ بدء العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير.

وأكد الوزير "تشدد الحكومة على أن احترام العقوبات وتطبيقها يرتديان اهمية كبيرة".

وقال الوزير إن أوصولا بقيمة 516 مليون يورو وصفقات بقيمة 155 مليون يورو، جمدت في هولندا.

 


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