ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط - معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة.



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29605 أطنان، تشمل: 15695 طن فوسفات و8310 أطنان يوريا و5600 طن مولاس .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45491 طنا تشمل: 7579 طن حديد و2553 طن خردة و19525 طن قمح و724 طن خشب زان و8089 طن ذرة و7021 طن ابلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1408 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 622 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2133 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86623 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 164327 طنا.



كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2543 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 4000 شاحنة.