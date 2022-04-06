موسكو وبلجراد تتفقان على بدء مفاوضات العقد الجديد لتوريد الغاز الروسى لصربيا

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اتفقت صربيا وروسيا على بدء مفاوضات من أجل التوصل لعقد جديد لتوريد الغاز الروسي لصربيا، حيث تنتهي اتفاقية الغاز طويلة الأجل بين البلدين في مايو المقبل.



وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن ذلك جاء خلال مباحثات هاتفية بين الرئيسين الصربي أكسندر فوشيتش ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفاد بيان للخدمة الصحفية للرئيس الصربي.



وأوضح البيان أن الرئيسين استعرضا، خلال الاتصال، الوضع الاقتصادي والعلاقات الثنائية، وخاصة في مجال الطاقة والتجارة.. وأشار فوشيتش إلى الصعوبات التي تواجهها صربيا بسبب استيراد النفط الخام.



وصرح الرئيس الصربي، في وقت سابق، بأن اقتصاد بلاده يعتمد بالكامل على الغاز من روسيا، متوقعا "سعرا جيدا" في محادثات الغاز المقبلة مع موسكو.



وكانت المحادثات بين الرئيسين الروسي والصربي في سوتشي في 25 نوفمبر الماضي قد أبقت روسيا فيها على سعر الغاز لصربيا عند 270 دولارًا لكل ألف متر مكعب خلال الستة أشهر المقبلة، وبعدها شروط العقد طويل الأجل، والتي وصفها الرئيس الصربي بـ"الاستثنائية".



ومن ناحية أخري، قال السفير الروسي لدي مولدوفا أوليج فاسنيتسوف "إن روسيا منفتحة تمامًا على حوار عملي وملموس في المجال الاقتصادي، ولا توجد هنا عقبات لا يمكن التغلب عليها، ويبدو أن استمرار الاتصالات الثنائية في المجال التجاري والاقتصادي مع مولدوفا مهم بشكل خاص في وقت كانت فيه العلاقات التجارية واللوجستية المعتادة في كل من الأسواق الإقليمية والأوروبية".



وأكد السفير الروسي، في مقابلة مع وكالة "تاس" بمناسبة الذكرى الـ30 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أن التعاون الاقتصادي هو أهم جزء في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن التعاون في مجال الطاقة يكتمل من خلال التعاون الراسخ تاريخياً في التجارة الخارجية، حيث يتم توفير مجموعة واسعة من المنتجات المولدوفية للأسواق الروسية.