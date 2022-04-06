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موسكو: إجلاء أكثر من 18.6 ألف شخص من لوجانسك ودونيتسك

الأربعاء، 06 أبريل 2022 08:43 ص
موسكو: إجلاء أكثر من 18.6 ألف شخص من لوجانسك ودونيتسك الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزنتسيف، أن الجيش الروسي تمكن من إجلاء أكثر من 18 ألفا و650 شخصا، بينهم أكثر من 2800 طفل من جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك. 

وأكد ميزنتسيف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الأربعاء، أن كتائب القوميين الأوكرانيين لم تلتزم بوقف إطلاق النار وزادت من حدة القصف على الممر الإنساني في ماريوبول خلال اليومين الماضيين، مشددًا على أن سلطات كييف لا تسيطر على تصرفات القوميين ولا يمكنها ضمان سلامة المدنيين والأجانب خلال الأعمال الإنسانية، حيث تحتجز أكثر من 60 سفينة أجنبية وطواقمها في مياهها لاستخدامهم كدروع بشرية.

وأشار إلى أن القوميين المتطرفين يحتجزون جزءًا كبيرًا من السكان، وأكثر من 6 آلاف و500 أجنبي من 16 دولة وتستخدمهم كدروع بشرية.

 


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