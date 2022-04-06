موجز الاقتصاد: تحديث الصناعة: 942 مليار جنيه قيمة الناتج الصناعى فى مصر

كتب أحمد حسن

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأربعاء 6- 4- 2022 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها، إعلان البنك الزراعى عن إعاداد وتجهيز 196 موقع لاستقبال 850 ألف طن قمح في مختلف المحافظات، وارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات اليوم ، وغيرها من الأخبار ..

البنك الزراعى: 196 موقعًا تخزينيا فى المحافظات لاستقبال 850 ألف طن قمح

أنهى البنك الزرعي المصري استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلى 2022 ، حيث تواصل الشون والسعات التخزينية ونقاط التجميع الخاصة بالبنك والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية استقبال القمح المحلي من الموردين تنفيذاً لتوجهات الدولة بتهيئة كافة السبل لإنجاح موسم توريد القمح وتسهيل عمليات التوريد من المزارعين واستقبال كل الأقماح المورَّدة منهم شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات وشروط التوريد.

أسعار الذهب اليوم تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 975 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء تراجع بحوالي 3 جنيهات في التعاملات، وذلك بتسجيل مستويات 975 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في السوق المصري، بعد أن سجلت الأسعار مستويات 978 جنيها في تداولات أمس الثلاثاء، ويسجل الذهب العالمي هبوط من 1942 دولار إلى 1924 دولار .

الرقابة المالية تجيز قيد العاملين بوزارة الإسكان بجدول خبراء التقييم العقارى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 62 لسنة 2022، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2016 بشأن ضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد الشركات في جدول خبراء التقييم العقاري.

المالية: تطبيق «التأمين الصحى الشامل» وفقًا لأحدث الخبرات العالمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا حريصون على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين؛ بما يسهم في تحقيق حلم كل المصريين برعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة على مستوى الجمهورية، خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على النحو الذي يساعد في نقل العبء المالي للمرض من المواطنين إلى المنظومة الجديدة.

السياحة والآثار تشارك فى المعرض السياحى الدولى المتخصص فى سياحة الغوص بإيطاليا

شاركت وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي الدولي المتخصص في سياحة الغوص Eudi show والذي عُقد بمدينة بولونيا بإيطاليا.

تحديث الصناعة: 942 مليار جنيه قيمة الناتج الصناعى في مصر

اكد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبد الكريم إن القطاع الصناعي المصري شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث حقق الناتج الصناعي بالأسعار الجارية نمواً بلغ 163.8% خلال الفترة من 2013/2014 وحتى 2019/2020 لتصل قيمة الناتج الصناعي إلى 942 مليار جنيه مقارنة بحوالي 357 مليار جنيه في السنة المالية 2013/2014. كما شهد القطاع طفرة في حجم الاستثمارات المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية لتتضاعف سبعة مرات من 6.1 مليار جنيه عام 2013/2014 لتصل إلى 49 مليار جنيه عام 2019/2020.

المشاط تناقش تعزيز العلاقات المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع اليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، لمناقشة العلاقات المشتركة بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحفظة المشروعات الجارية، فضلا عن مناقشة جهود تعزيز التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب استنادًا إلى الدور المحوري لمصر في قارة أفريقيا، والاستفادة من تجربتها التنموية في تعزيز العلاقات المشتركة مع بلدان القارة.

50.6 مليون يورو لتنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ممثلي فريقPMC لإدارة مشروع برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني بمحافظة أسيوط، لمناقشة أعمال البدء في تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني بمحافظة أسيوط، والتنسيق للقيام بأعمال الدعم الفني والتصميم والإشراف علي تنفيذ المشروعات، طبقا لاتفاقيات التعاون مع شركاء التنمية الأوربيين ومن بينها (بنك التعمير الألمانيKFW ــ الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ــ بنك الاستثمار الأوربيEIB ــ المفوضية الأوربيةEU ــ وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية SECO).