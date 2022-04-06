اليوم السابع
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ممثل برنامج الأغذية العالمى: نفخر بشراكتنا لتعزيز رؤية "حياة كريمة".. فيديو

الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:11 ص
ممثل برنامج الأغذية العالمى: نفخر بشراكتنا لتعزيز رؤية "حياة كريمة".. فيديو ممثل الاغذية العالمى ومحررة اليوم السابع
كتبت: هند المغربي

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قال برافين اجروال" الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بمصر" يفخر برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع الحكومة المصرية وتقديم دعم تكميلي لتعزيز رؤية (حياة كريمة) جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لليوم السابع".

 

وأضاف المسؤول الأممي "يرتبط عمل البرنامج في الوقت الحالي عبر الطيف الذي يبدأ من أول ألف يوم إلى العوائد الاقتصادية والزراعية الاجتماعية والاقتصادية في الزراعة وتحويل الدخل إلى العائلات، إلى حد كبير بالاستثمارالذي تقوم به الحكومة في البنية التحتية من خلال رؤية (حياة كريمة).

 

وقال ممثل الأغذية العالمي " نحن نتطلع إلى جلب رأس المال البشري لمطابقة هذه الأموال التي تأتي من الدولة فما دون بحيث يتم توفير موارد الحكومة وتعزيز وتحسين حياة الناس لتحقيق حياة كريمة بطريقة غذائية آمنة".

 

ولفت المسؤول الأممي "لهذا فإن برنامج الأغذية العالمي يتطلع إلى الاستثمار، حيث إنه حالياً يستثمر ما يقرب من خمسة وثلاثين إلى أربعين مليون دولارا سنويًا، وسوف نتطلع إلى تعزيز ذلك بشكل أكبر بينما نمضي قدمًا".


الأمم المتحدة

الأغذية العالمى

مصر

حياة كريمة

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