ممثلة الأمم المتحدة: مصر رائدة فى تنفيذ الميثاق العالمى للهجرة الآمنة والمنظمة

كتبت : هند المغربي

هنأت إلينا بانوفا ممثلة الأمم المتحدة المقيمة فى مصر حكومة مصر على مشاركتها القوية فى مجال الهجرة، لافته إلى أن مصر واحدة من البلدان الرائدة في تنفيذ الميثاق العالمى للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة برئاسة لوران دي بويك ممثل المنظمة في مصر لعرض إنجازات المنظمة لعام 2021 فى دعم المهاجرين و المهاجرات فى مصر بمشاركة من ممثلين عن الحكومة المصرية، وزارة الخارجية وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة فى مصر وشركاء التنمية وأصحاب المصلحة.

وأكد ممثلة الأمم المتحدة المقيمة فى مصر على أهمية المنصة المشتركة لـلمهاجرين واللاجئين فى مصر كواحدة من الأمثلة الممتازة للشراكة والتعاون للأمم المتحدة فى مصر بالعمل يد بيد مع الحكومة المصرية.



لوران دي بويك ممثل الهجرة الدولية فى مصر



الينا بانوفا ممثلة الأمم المتحدة فى مصر