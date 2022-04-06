مصر ضمن قائمة "الإندبندنت" لأفضل 8 وجهات فى العالم لقضاء عطلة عيد الفصح

كتبت رباب فتحى

وضعت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية مصر ضمن قائمة من 8 وجهات يمكن زيارتها خلال عطلة عيد الفصح، والذى يحتفل به الغرب فى 17 أبريل الجارى.



الاندبندنت

وقالت الصحيفة إنه رغم أن عيد الفصح على بعد أيام، إلا أن الوقت لا يزال مناسبا لحجز عطلة يمكن خلالها الاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة والشواطئ والأثار.

واحتلت فرنسا صدارة قائمة الإندبندنت، وقالت إن عطلة عيد الفصح هى آخر وقت فى موسم التزلج ويمكن الاستمتاع به قبل قدوم الصيف خلال هذا الوقت. وجاءت كورنوال فى المملكة المتحدة، فى المركز الثانى، وقالت الصحيفة إنها وجهة للراغبين فى الاستمتاع بأجواء هادئة وإطلالات على الأراضى الزراعية.

أما المركز الثالث، فاحتلته جزيرة كريت اليونانية للباحثين عن متعة الشواطئ تحت أشعة الشمس الدافئة. وفى المركز الرابع جاءت، جاءت أوكسفوردشاير فى المملكة المتحدة، ثم البرتغال فى المركز الخامس. تلتها باربادوس فى أمريكا اللاتينية فى المركز السادس.

وجاءت مصر فى المركز السابع، وقالت الصحيفة إنه يمكن التجول فى معالم مصر البارزة، وزيارة الأهرامات وأبو الهول في الجيزة والمتحف المصري قبل ركوب قطار النوم طوال الليل إلى أسوان لتذوق الثقافة النوبية، ثم الصعود على متن رحلة نهرية وصولا للأقصر ووادى الملوك .

وأخيرا احتلت كنت فى المملكة المتحدة المركز الثامن، وقالت الصحيفة إن المدينة مناسبة لمحبى المناظر الطبيعية الخلابة.