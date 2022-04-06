مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى حادث سيارة ملاكى بطريق "الغردقة - رأس غارب"

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقي 3 مواطنين مصرعهم وأصيب آخر في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق "الغردقة - رأس غارب"، اليوم الأربعاء، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الغردقة العام وإيداع الجثث بثلاجة المستشفى لحين التصريح بالدفن.

تلقى الدكتور محمد غريب، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، اخطارا بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 30 طريق" الغردقة - رأس غارب"، وأسفر الحادث عن مصرع 3 مواطنين وإصابة آخر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصاب وجثث الضحايا إلى مستسفى الغردقة العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.