اليوم السابع
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مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدائرى

الأربعاء، 06 أبريل 2022 07:42 م
مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدائرى إسعاف - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه أثناء عبوره الطريق الدائري بمنطقة أرض اللواء، مما تسبب في زحام مرورى للقادم من مناطق الهرم وصفط اللبن اتجاه الوراق وتم نقل جثة المتوفي للمشرحة.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا يفيد بدهس سيارة شخص أعلى الطريق الدائري القادم من أكتوبر ومناطق شرق القاهرة والمتجهة إلى مناطق الجيزة ومحور صفط اللبن.
 
وظهرت كثافات مرورية أمام قائدي السيارات وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والمرور إلى مكان الحادث، وتم رفع آثار الحادث ونقل المتوفى إلى المستشفى. 

امن الجيزة

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حادث مروري

الطريق الدائرى

حوادث الطرق

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