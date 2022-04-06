اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:29 ص
أكرم القصاص
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مصرع شخص جراء اصطدام سيارته بمبنى السفارة الروسية فى بوخارست.. والسلطات تحقق

الأربعاء، 06 أبريل 2022 09:59 ص
مصرع شخص جراء اصطدام سيارته بمبنى السفارة الروسية فى بوخارست.. والسلطات تحقق حادث أمام السفارة الروسية ـ أرشيفية
وكالات الأنباء

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اصطدمت سيارة، صباح اليوم الأربعاء، بمبنى السفارة الروسية فى العاصمة الرومانية بوخارست، ما أدى إلى احتراقها ومقتل سائقها.

ووفقا لـ " روسيا اليوم"، لم يتم التأكد بعد ما إذا كان الحادث مقصودا أم عرضيا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن النيران اشتعلت في السيارة بعد اصطدامها بالسور الذي يحيط بمبنى السفارة، وأكدت أن رجال الإسعاف لم يتمكنوا من إنقاذ السائق الذي توفي في الحال.

ونقلت وسائل إعلام رومانية عن مصادر أمنية أنه تم فتح تحقيق لمعرفة حيثيات الحادث، وأنه غير مستبعدة الرواية القائلة بأن حادث السيارة عند بوابات السفارة الروسية في بوخارست كان متعمدا.

 


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