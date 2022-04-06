مصرع شخص جراء اصطدام سيارته بمبنى السفارة الروسية فى بوخارست.. والسلطات تحقق

وكالات الأنباء

اصطدمت سيارة، صباح اليوم الأربعاء، بمبنى السفارة الروسية فى العاصمة الرومانية بوخارست، ما أدى إلى احتراقها ومقتل سائقها.

ووفقا لـ " روسيا اليوم"، لم يتم التأكد بعد ما إذا كان الحادث مقصودا أم عرضيا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن النيران اشتعلت في السيارة بعد اصطدامها بالسور الذي يحيط بمبنى السفارة، وأكدت أن رجال الإسعاف لم يتمكنوا من إنقاذ السائق الذي توفي في الحال.

ونقلت وسائل إعلام رومانية عن مصادر أمنية أنه تم فتح تحقيق لمعرفة حيثيات الحادث، وأنه غير مستبعدة الرواية القائلة بأن حادث السيارة عند بوابات السفارة الروسية في بوخارست كان متعمدا.