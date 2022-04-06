اليوم السابع
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مصادر: من المخطط تصدير 7 شحنات غاز مسال من إدكو للإسالة أبريل الجارى

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:00 ص
مصادر: من المخطط تصدير 7 شحنات غاز مسال من إدكو للإسالة أبريل الجارى غاز مسال ـ أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن أنه من المخطط تصدير 7شحنات غاز مسال من مصنع إسالة الغاز بإدكو خلال شهر أبريل الجارى.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم  تصدير شحنتين بداية شهر أبريل الجارى، لافتا أن يتم الاستعداد لتصدير باقى الشحنات.

وكان تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين خلال الربع الرابع لعام 2021 لمنظمة أوابك، قد كشف أن النمو الأكبر فى حجم صادرات الدول العربية خلال الربع الرابع من عام 2021، جاء من جمهورية مصر العربية التي قامت بتصـدير نحو 2.1 مليون طن خلال هذا الربع.

ويعود هذا النمو المستمر فى حجم الصادرات إلى إعادة تشغيل مجمع الإسـالة فى دمياط فى شهر فبراير مطلع 2021 والذى تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 5 مليون طن / السنة، بعد أن كان متوقفا عن التشغيل لنحو 8 سنوات، بجانب استمرار تشغيل مجمع " إدكو " الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن / السنة، حيث مصر نجحت في تشغيل كلا المجمعين خلال الربع الرابع بكامل طاقتهما التصميمية البالغة 1.6 مليار قدم مكعب / اليوم مسـتغلة الفائض عن الاستهلاك المحلي بسبب تراجع الطلب على الكهرباء في فصل الشتاء، ومستفيدة من ارتفاع الأسعار الفورية في الأسواق العالمية .

وبلغت صادرات الغاز الطبيعي المسـال من كلا المجمعين خلال عام 2021 نحو 6.5 مليون طن مقابل 1.5 مليون طن عام 2020، بنسبة نمو سنوية بلغت نحو 385 %، وهي نسبة النمو الأعلى عالمياً مقارنة بباقي الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال خلال عام 2021، كما أنه أعلى رقم للصادرات تحققه مصر منذ عام 2011، لتؤكد بذلك على أهميتها ودورها الرئيسي في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال .

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعى، ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.


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