مسئول أمريكى: على الصين التأكد من أننا سنواجهها بعقوبات قاسية إذا هاجمت تايوان

رامى محيى الدين

قال مسئول أمريكي، إننا نعتقد أن بوتين أخفى معظم أصوله وسجلها بأسماء عائلته، وعلى الصين أن تتأكد من أننا سنواجهها بعقوبات قاسية لو هاجمت تايوان، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية عن عقوبات على روسيا خلال مؤتمر صحفى لها، وقالت إنها رصدت انتهاكات كبيرة في أوكرانيا وحسب تقديرات للبيت الأبيض أعلنت أن الاقتصاد الروسي سينكمش 10 – 15% في هذا العام .



وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن الفساد في روسيا يبدأ من "رأس الهرم"، سنلاحق النخب التي تتهرب من العقوبات على روسيا.