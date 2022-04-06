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مرور القليوبية يحرر 2652 مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة على الطرق

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:37 ص
مرور القليوبية يحرر 2652 مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة على الطرق حملة مرورية _ أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2652 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.

أسفرت الحملة عن ضبط 2652 مخالفة مرورية، بينها 1132 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1153 مخالفة متنوعة، وضبط 53 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و37 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 28 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 7 دراجات غير مرخصة، وتحرير 17 مخالفة ملصقات، و225 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 22500 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 26 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 15 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2450 جنيها مصالحات.


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