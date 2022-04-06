محافظ المنوفية يلتقى المواطنين ويقرر صرف مساعدة مالية لشخص تعرض أبنائه لحادث

المنوفية - محمد فتحى

واصل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءاته اليومية مع المواطنين بمقر مكتبه بالديوان العام للتعرف علي مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها ، يأتي هذا في إطار حرصه الدائم علي التفاعل مع المواطنين عن قرب لبحث شكواهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية .

التقى محافظ المنوفية بمواطن من ناحية جريس يعاني من إعاقة حركية منذ ولادته ويعول ابن من ذوي الهمم نتيجة مرض وراثي ويلتمس ترخيص كشك له يساعده علي تحمل الأعباء المعيشية، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بدراسة الحالة وعرض بمقترح نظراً لظروفه الصحية، كما إستمع المحافظ لحالة مواطن يشغل وظيفة عامل خدمات بمدرسة ساحل الجوابر الإبتدائية بمركز الشهداء ويعول طفل يعاني من إعاقة ذهنية وسمعية ويتضرر من صدور قرار تعسفي له ونقله إلي مدرسة أخري بكفر السوالمية، وعلي الفور وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بإستمرار عمله بالمدرسة نظراً لظروف إبنه المعاق وإجراء الفحوصات اللازمة وتوفير سماعة طبية .

كما وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة للتخطيط العمراني بدراسة طلب مواطن من ناحية أبو مشهور ببركة السبع يتضرر من قرار اللجنة العليا للتخطيط العمراني برقم 1707/28 ويلتمس استثناء شرط موافقة الجار المقابل له وتطبيق القانون بالارتداد 3 م مناصفة من حد الملكية علي كلا من الجارين المتقابلين بالشارع ، كما وجه المحافظ المستشار الهندسي للمحافظة ببحث ودراسة طلب ترخيص إنشاء مركز ثقافي علي قطعة أرض مساحتها 855 م بناحية زاوية رزين بمركز منوف مقدم من أحد المواطنين وذلك لخدمة أهالي المنطقة وتقديم خدمات ثقافية وعلمية ودينية بالإضافة إلى تقديم مساعدات إجتماعية .

وخلال اللقاء كلف المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والعرض عليه خلال أسبوع حيال شكوى مواطن من ناحية مشيرف بالباجور يتضرر من عدم تنفيذ قرارات إزالة لعدد من التعديات بالبناء المخالف علي قطعة أرض زراعية تابعة له وذلك بالتواطؤ مع مسئولي الوحدة المحلية وحماية الأراضي، كما وجه المحافظ بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تبرعه بقطعة أرض علي مساحة فدان لإقامة مشروعات تنموية وخدمية لأهالي القرية .

وفي نهاية اللقاء وجه محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية عاجلة لمواطن من مركز بركة السبع توفي إحدى أبنائه وأصيب الأخر إثر حادث أليم ، وأهدي أحد المواطنين مصحفاً لمحافظ المنوفية تقديراً لمجهوداته خلال شهر رمضان الكريم .