اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 02:49 ص
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محافظ الغربية يتفقد أول منطقة لعربات الطعام المتنقلة في جولة ليلية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 02:49 ص
محافظ الغربية يتفقد أول منطقة لعربات الطعام المتنقلة في جولة ليلية محافظة الغربية
الغربيــــة عادل ضرة

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة ليلية تفقد فيها أعمال إنشاء أول منطقة مخصصة لترخيص عربات الطعام المتنقلة، في منطقة كورنيش كوبري جيهان بطول 500 متر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ووضع حلول فعليه ومبتكرة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، لتصبح بذلك محافظة الغربية أول محافظة تقوم بتفعيل تلك التوجيهات. 
 
كما تفقد المحافظ شوارع (البحر،الإستاد، كورنيش 306، كورنيش المرشحة، سكة المحلة، الجلاء) إلى جانب تفقد أعمال الرصف بشارعي البيئة والوفاء، وخلال الجولة تم رفع كافة الإشغالات المتعدية على الطريق العام، وغلق الورش الحرفية المخالفة لمواعيد الغلق المقررة طبقا لقرار اللواء وزير التنمية المحلية، والذي يقضي بغلق الورش الحرفية داخل المدن في تمام الساعة الـ 10 مساءاً.
 
رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، و عادل داوود رئيس حي أول طنطا  محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.
 
 
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