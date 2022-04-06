اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:30 م
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محافظ الشرقية يشدد على عدم التهاون فى إزالة أى بناء عشوائى

الأربعاء، 06 أبريل 2022 02:26 م
محافظ الشرقية يشدد على عدم التهاون فى إزالة أى بناء عشوائى جانب من الحملات
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى تنفيذ الإزالة الفورية لأى محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، سواء تعدى على أراضى زراعية أو أملاك دولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بغيته والقسم الهندسى للوحدة حملة إزالة لسور وغرفتين بالدبش الأبيض على مساحة 500 متر بقرية السلام التابعة للوحدة المحلية بغيته وتمت الإزالة كلياً وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتصدى لحالة بناء مخالف بقرية العزيزية عبارة عن سملات مقابر فى المهد على مساحة 24م باسم المواطن "ح. ال.م.أ" بدون الحصول على رخصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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