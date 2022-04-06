محافظ أسيوط يشدد على إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

أسيوط – فريق المحافظات

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد، وقبل تفاقمها والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون فى هذا الشأن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتاً إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حق الشعب والأجيال القادمة فى الأراضى الزراعية لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، وتكرار المخالفة موجهاً بتكثيف عمليات المتابعة والرصد الميدانى للتعديات بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن، كـ (الوحدات المحلية بالمراكز والقرى ولجان المتابعة ومديريات الخدمات ، ووحدة المتغيرات المكانية ، وإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة والمراكز وغيرها ).

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ،ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة والمهندس عمر سيف النصر مدير عام رى أسيوط، والمهندس مدحت عاطف مدير حماية النيل ، وأحمد شوقى مدير ادارة أملاك الدولة والمهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ، ورؤساء المراكز والأحياء وعدد من وكلاء الوزارة.

وأشار المحافظ إلى أهمية زيادة الفاعلية وبذل مزيد من الجهد فى ملف التعديات والعمل على إزالتها بكافة الطرق الممكنة والتعامل الفورى والمباشر وبشكل حاسم ورادع لإيقاف تلك الظاهرة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة، بناءاً على تعليمات وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لافتاً إلى ضرورة استمرار إزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل والترع والتى تعوق سريان المياه بالتوازى مع اى تعدى على أرض زراعية تأكيداً على هيبة الدولة، على ان يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعدين والمخالفين للقانون موضحاً أنه يتلقى تقريراً بصفة دورية سواء يومى أو اسبوعى بنتائج العمل الميدانى لهذه الحملات المتتابعة والمتتالية، فضلاً عن جولاته المستمرة ورصد التعديات والمتغيرات المكانية لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية وإزالة أى تعد جديد.