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متحدث البنتاجون: واشنطن أرسلت لأوكرانيا 100 طائرة مسيرة من طراز "سويتش بليد" الانتحارية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:36 م
متحدث البنتاجون: واشنطن أرسلت لأوكرانيا 100 طائرة مسيرة من طراز "سويتش بليد" الانتحارية متحدث البنتاجون
كتب أحمد عرفة

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، "البنتاجون"، جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت إلى أوكرانيا دفعة مؤلفة من 100 طائرة مسيرة من طراز "سويتش بليد" الانتحارية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية  إن الولايات المتحدة أرسلت بالفعل 100 طائرة بدون طيار من طراز "سويتش بليد" من مخزوننا وستكون في أوكرانيا قريبا، إذا لم تكن قد وصلت بالفعل، ولم يستبعد إمكانية أن تكون طائرات "سويتش بليد" المقدمة إلى كييف معدة لتدمير الدبابات والمدرعات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن المختصين الأمريكيين دربوا مجموعة صغيرة من الأوكرانيين الذين كانوا في الولايات المتحدة منذ الخريف على استخدام طائرات "سويتش بليد"، وقريبا سيتمكنون من العودة إلى أوكرانيا وتدريب جنود أوكرانيين آخرين هناك.

 


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