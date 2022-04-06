اليوم السابع
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للترويج للسياحة فى مصر.. وفد إعلامى رومانى يزور الأهرامات

الأربعاء، 06 أبريل 2022 01:41 م
للترويج للسياحة فى مصر.. وفد إعلامى رومانى يزور الأهرامات الوفد يزور الأهرامات
كتب محمد أسعد

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توجه الوفد الإعلامي الرومانى الذي ضم ممثلى كبرى الصحف والقنوات التليفزيونية، إلى زيارة منطقة أهرامات الجيزة، وكان فى استقبالهم أشرف محيى الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث رحب بهم واصطحبهم في جولة داخل المنطقة الآثرية.
 
وقال أشرف محيى، إن الجولة شملت على زيارة الهرم الأكبر ومنطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما، حيث استمع الوفد إلى شرح عن تاريخ المنطقة الآثرية وعظمة بناء الأهرامات وتمثال أبوالهول.
 
وفي نهاية الزيارة، أعرب الوفد عن استمتاعهم بزيارة الأهرامات والاستمتاع بعظمة بناءه وإعجاز نحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارتهم.

وزارة السياحة والآثار

مصر ورومانيا

جنوب سيناء

الأهرامات

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